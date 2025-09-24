Il calcio di Zvonimir Boban al passato recente della Dinamo Zagabria
Zvonimir Boban è stato ufficialmente eletto presidente della Dinamo Zagabria Tutti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/una-nuova-era-ha-inizio-a-zagabria-zvonimir-boban-e-il-nuovo-presidente-della-dinamo-2146862 - facebook.com Vai su Facebook
Boban: "Pio Esposito si muove alla perfezione e vede il gioco alla perfezione, ha una scuola calcio importante. La mia unica domanda è su quanto sia veloce per essere un giocatore importante. Ma per il resto fa tutto giusto, la copre benissimo, sa passarla be - X Vai su X
Il calcio di Zvonimir Boban al passato recente della Dinamo Zagabria - L'ex centrocampista del Milan ha deciso di abbandonare la dimensione globale della gestione calcistica per mettere a disposizione della squadra che lo ha lanciato il proprio bagaglio di conoscenze. Riporta ilfoglio.it
Pio Esposito incanta, Boban: «Che classe! Mi ricorda Dzeko. Ho solo un dubbio su di lui…» - Il talento dell’Inter stupisce con l’Ajax La prestazione di Pio Esposito in Champions League ha raccolto cons ... Secondo calcionews24.com