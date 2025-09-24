Monza, 24 Settembre 2025 - Condannato all’ ergastolo nel 2000 per omicidio aggravato e associazione mafiosa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, ora assolto dall'accusa di traffico di armi da fuoco comuni e da guerra ai calabresi per regolare le loro faide. Droga e armi da Sudamerica e Spagna: 30 arresti in odore di mafia in tutta la Lombardia Salvatore Cascino, 63 anni, originario di Mazzarino, era accusato di approfittare dei permessi premio in cui lasciava il carcere di Monza per fare da intermediario nel commercio illegale di mitragliette UZI, fucili da assalto AK47 (i Kalašnikov ), Colt M16, pistole Glock e Beretta, nonché bazooka e bombe a mano MK2 “ananas“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il boss Salvatore Cascino assolto dall’accusa di rifornire la ‘ndrangheta di bazooka e bombe a mano