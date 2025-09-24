Il boss Salvatore Cascino assolto dall’accusa di rifornire la ‘ndrangheta di bazooka e bombe a mano

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 24 Settembre 2025 - Condannato all’ ergastolo nel 2000 per omicidio aggravato e associazione mafiosa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, ora assolto dall'accusa di traffico di armi da fuoco comuni e da guerra ai calabresi per regolare le loro faide. Droga e armi da Sudamerica e Spagna: 30 arresti in odore di mafia in tutta la Lombardia Salvatore Cascino, 63 anni, originario di Mazzarino, era accusato di approfittare dei permessi premio in cui lasciava il carcere di Monza per fare da intermediario nel commercio illegale di mitragliette UZI, fucili da assalto AK47 (i Kalašnikov ), Colt M16, pistole Glock e Beretta, nonché bazooka e bombe a mano MK2 “ananas“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il boss salvatore cascino assolto dall8217accusa di rifornire la 8216ndrangheta di bazooka e bombe a mano

© Ilgiorno.it - Il boss Salvatore Cascino assolto dall’accusa di rifornire la ‘ndrangheta di bazooka e bombe a mano

In questa notizia si parla di: boss - salvatore

Boss in Incognito 2025, puntata stasera 15 settembre: San Salvatore

Andrea Pagano di San Salvatore è la prima Boss in Incognito 2025

Chi è Andrea Pagano, titolare della San Salvatore di Paestum protagonista della puntata di Boss in incognito

Il boss Salvatore Cascino assolto dall’accusa di rifornire la ‘ndrangheta di bazooka e bombe a mano.

Cerca Video su questo argomento: Boss Salvatore Cascino Assolto