Il body shaming in famiglia è reato la Cassazione condanna un padre che insultava la figlia 11enne Cosa hanno detto i giudici
La Corte di Cassazione ha sancito un principio fondamentale nella tutela dei minori: chiamare ripetutamente un figlio con epiteti denigratori costituisce reato di maltrattamenti in famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
«Cicciona, dimagrisci». Body shaming in famiglia, la Cassazione: il padre va condannato - Gli epiteti denigratori rivolti ai propri familiari in maniera ripetuta, anche se non si trasformano in veri e propri insulti, possono integrare il reato di maltrattamenti. ilmattino.it scrive
La Cassazione: il body shaming in famiglia è reato. Condannato un padre che diceva «cicciona» alla figlia 11enne - «Parole come "cicciona", "brutto", "nano", "secca" possono provocare gravi conseguenze psicologiche, soprattutto se rivolte da un genitore a un figlio in età evolutiva» ... Come scrive msn.com