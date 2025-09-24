Il blazer in autunno va indossato senza nulla sotto come Cristina Marino alla Milano Fashion Week

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Marino non manca mai alla Milano Fashion Week e anche questa volta non ha deluso le aspettative dei fan. Alla sfilata di Alberta Ferretti ha incantato i fan in total black, lanciando la giacca must dell'autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tra sfumature di blu, grigio e marrone, l'Autunno 2025 comincia all'insegna di un blazer amatissimo. Pronto a nuove avventure

24 blazer donna per l'autunno 2025 da comprare online

Il blazer gessato è uno dei classici intramontabili dell’autunno. Ecco cinque idee di outfit per indossarlo e abbinarlo con stile

Il blazer in autunno va indossato senza nulla sotto, come Cristina Marino alla Milano Fashion Week; Il blazer cammello di Cristina Parodi è tutto ciò che si dovrebbe desiderare di indossare ORA; Come indossare il blazer: il look di Margot Robbie da copiare.

