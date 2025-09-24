Il bellissimo gesto di Chiesa con un avversario | Federico lo richiama quasi non ci può credere
Federico Chiesa è stato autore di una grande prestazione in Liverpool-Southampton, poi dopo il fischio finale ha fatto un bellissimo gesto nei confronti di un avversario: Tom Fellows è tornato sui suoi passi, quasi non ci poteva credere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
