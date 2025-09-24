Il Barca aveva fatto credere a Yamal che aveva vinto il pallone d’oro E lui si è presentato con famiglia vestita Dolce&Gabbana

Avevano fatto credere a Lamine Yamal di aver vinto il pallone d’oro. E lui si era presentato a Parigi con la famiglia vestita a punto e tirata a lucido. Ma così non è stato e il giovane prodigio è tornato a casa “solo” con il premio quale miglior giovane dell’anno. Chi glielo aveva fatto credere? Secondo El Pais il suo club che aveva spinto affinché Lamine fosse il miglior giocatore europeo. Nonostante ciò il Barcellona non può lamentarsi. Tre canterani del Barcellona hanno lasciato il Théâtre du Châtelet con un premio in tasca: Lamine Yamal e Vicky López hanno vinto il Kopa per i migliori Under 21, mentre Aitana si è aggiudicata il Pallone d’Oro femminile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

