Il 72enne parrucchiere cesenate vince per la terza volta il campionato mondiale dei coiffeur a Parigi
Eterno Arnaldo Francisconi. Il pluridecorato acconciatore cesenate si è aggiudicato ancora una volta a due anni di distanza dall'ultimo trofeo, il campionato mondiale di acconciatura alla competizione internazionale promossa da Omg (Organizzazione mondiale Coiffeur) e disputatasi a Parigi.
