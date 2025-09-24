Il 72enne parrucchiere cesenate vince per la terza volta il campionato mondiale dei coiffeur a Parigi

Cesenatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eterno Arnaldo Francisconi. Il pluridecorato acconciatore cesenate si è aggiudicato ancora una volta a due anni di distanza dall’ultimo trofeo, il campionato mondiale di acconciatura alla competizione internazionale promossa da Omg (Organizzazione mondiale Coiffeur) e disputatasi a Parigi. Ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

