Il 29 settembre verrà celebrata la Giornata del ricordo in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943
Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 29 settembre alle ore 17:00, presso la Cattedrale di Benevento, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca nell’ambito della “Giornata del ricordo” in memoria delle vittime civili dei bombardamenti aerei del 1943. Al termine della cerimonia religiosa interverranno per un breve messaggio di solidarietà e racconto storico il sindaco Clemente Mastella e il professor Nicola Sguera. “I bombardamenti alleati del 1943 – spiega il sindaco Clemente Mastella – rappresentano una delle pagine più tristi della millenaria storia della Città di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
