Il 29 settembre l’Istituto Romano celebra la festa del suo patrono Arcangelo

Roma, 23 settembre 2025 – Una giornata che unisce spiritualità, cultura e sociale. La Festa di San Michele Arcangelo del 29 settembre, infatti, non rappresenta soltanto un evento religioso: è un momento di incontro e di condivisione che unisce gli ospiti delle strutture socio-sanitarie-assistenziali dell'Istituto, gli operatori, le famiglie e i cittadini, rafforzando il legame tra l'Istituto e il territorio. Fondato nel XVI secolo, l'Istituto Romano di San Michele è oggi uno dei poli socio-sanitari e assistenziali più importanti del Lazio. Ai servizi che l'Istituto eroga all'interno del proprio comprensorio istituzionale – RSA, Casa di Riposo e Servizio di reintegrazione del paziente post-comatoso – si affianca la gestione di un Centro diurno Alzheimer, il consolidamento di iniziative strategiche e innovative che pongono al centro la giustizia riparativa, l'assistenza alle vittime di reato, l'inclusione sociale dei detenuti e lo sviluppo di nuove progettualità e servizi a favore di soggetti fragili.