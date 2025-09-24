Il 18 ottobre si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro delle Passioni

A Modena, al Teatro Storchi e al Teatro delle Passioni, da ottobre a maggio, sono in programma 34 spettacoli di cui 8 produzioni, 8 coproduzioni, 18 ospitalità e, tra questi, 4 prime assolute e 2 prime nazionali.Gli spettacoli al Teatro delle PassioniIl sipario del Teatro delle Passioni si alza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

