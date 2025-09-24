Il 18 ottobre si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro delle Passioni
A Modena, al Teatro Storchi e al Teatro delle Passioni, da ottobre a maggio, sono in programma 34 spettacoli di cui 8 produzioni, 8 coproduzioni, 18 ospitalità e, tra questi, 4 prime assolute e 2 prime nazionali.Gli spettacoli al Teatro delle PassioniIl sipario del Teatro delle Passioni si alza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Si alza il sipario sulla Sardinia Sailing Cup, evento organizzato dalla FIV, che si svolgerà nelle acque del Poetto fino al 16 ottobre - X Vai su X
“Alla mattina si alza dal letto, fa un bel bagnetto e….” indossa le calzine antiscivolo della nostra amata Pimpa ? In omaggio per te acquistando almeno 15 euro di Libri di Pimpa Promozione valida in tutti i negozi Città del sole fino al 20 ottobre. Vi ricordate - facebook.com Vai su Facebook
Cascina, si alza il sipario sulla nuova stagione de La Città del Teatro.
Si alza il sipario sui borghi storici, il teatro fa tappa a Genga - Bottega Teatro Marche e MarcheStorie, un sodalizio per scoprire territori, storie, tradizioni e comunità. Riporta msn.com
Da Raoul Bova a Malika Ayane: si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi - In occasione dei 30 anni dalla riapertura del teatro, dopo l’intervento di restauro completato nel 1995, è stato presentato il cartellone delle stagioni di concertistica, prosa e teatro dei ragazzi. Come scrive msn.com