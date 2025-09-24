Igor Volley a ottobre torna l' appuntamento con il Memorial Ferrari

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Memorial Giampaolo Ferrari, dedicato al ricordo del grande imprenditore novarese, fiero sostenitore dalla prima ora della Igor Volley, torna in scena, confermandosi un irrinunciabile antipasto alla vigilia della nuova stagione ufficiale. E lo fa, per la sua ottava edizione, con un big match di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: igor - volley

Volley, il 4 agosto riparte la nuova stagione della Igor

Volley, Champions League: la Igor inserita nella Pool B del 4° turno

Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo

Igor Volley, a ottobre torna l'appuntamento con il Memorial Ferrari; Igor Volley, a ottobre il via alla stagione: le sfide da non perdere; Memorial Ferrari, il 1° ottobre la Igor Volley sfida il Galatasaray.

igor volley ottobre tornaLa Igor Volley in campo per l’8° edizione del Memorial Giamapolo Ferrari: “Un big match di caratura internazionale” - La Igor Volley si proietta verso la stagione 2025/26, che si aprirà con l’appuntamento annuale del Memorial Giampaolo Ferrari. Come scrive lavocedinovara.com

Conferme, ritorni e volti nuovi: le schiacciatrici nel roster della Igor Volley - Ultimi giorni di preparazione: fra meno di due settimane la Igor Volley farà il proprio esordio nel campionato di Serie A1 Femminile 2025/26. Si legge su lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Igor Volley Ottobre Torna