Igor Volley a ottobre torna l' appuntamento con il Memorial Ferrari
Il Memorial Giampaolo Ferrari, dedicato al ricordo del grande imprenditore novarese, fiero sostenitore dalla prima ora della Igor Volley, torna in scena, confermandosi un irrinunciabile antipasto alla vigilia della nuova stagione ufficiale. E lo fa, per la sua ottava edizione, con un big match di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Volley, il 4 agosto riparte la nuova stagione della Igor
Volley, Champions League: la Igor inserita nella Pool B del 4° turno
Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo
Nella prima giornata di Coppa Piemonte bene Mokavit Altiora che batte sia San Giacomo che MOntanto Dora, un successo ed una sconfitta per Sammaborgo che batte Igor Volley e perde contro Ticino Volley, una vittoria a livello uomini per 2MIla8 Domo che - facebook.com Vai su Facebook
La Igor Volley in campo per l’8° edizione del Memorial Giamapolo Ferrari: “Un big match di caratura internazionale” - La Igor Volley si proietta verso la stagione 2025/26, che si aprirà con l’appuntamento annuale del Memorial Giampaolo Ferrari. Come scrive lavocedinovara.com
Conferme, ritorni e volti nuovi: le schiacciatrici nel roster della Igor Volley - Ultimi giorni di preparazione: fra meno di due settimane la Igor Volley farà il proprio esordio nel campionato di Serie A1 Femminile 2025/26. Si legge su lavocedinovara.com