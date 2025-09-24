Igor Protti compie 58 anni | sorpresa degli ex compagni del Bari per lo zar
Compie oggi 58 anni Igor Protti, indimenticato attaccante del Bari, tra i calciatori più amati della storia del club biancorosso.Lo “zar” da alcuni mesi sta lottando contro un tumore, una malattia di cui ha scelto di parlare apertamente, ricevendo la vicinanza e l’affetto non solo dei tifosi del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Igor Protti ricoverato in ospedale: drammatico annuncio sui social
“Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Sarà durissima, ma non sono solo”: il messaggio di Igor Protti su Instagram
Igor Protti è tornato a casa: “Continuerò a combattere, grazie di cuore a tutti i tifosi”
Sorpresa per Igor Protti: gli ex calciatori del Bari in Toscana per fargli gli auguri di compleanno - VIDEO - https://telebari.it/sport/225865-sorpresa-per-igor-protti-gli-ex-calciatori-del-bari-in-toscana-per-fargli-gli-auguri-di-compleanno-video.html… - #Bari #Notizi - X Vai su X
Igor Protti é un uomo autentico e grande calciatore. È un pezzo di cuore, di felicità e di passione che parla di Bari ?. Questa volta siamo noi a voler restituire un sorriso a lui: con un’opera firmata Silvio Paradiso, insieme ai volontari di Retake Bari . Un gest - facebook.com Vai su Facebook
Igor Protti compie 58 anni: il compleanno di un campione amatissimo a Bari, tra i ricordi e la sua sfida più dura - Leggenda del Bari e primo ospite di Ecchecalcio, oggi affronta con coraggio la sfida più difficile della sua vita. Da trmtv.it
Sorpresa per Igor Protti: gli ex calciatori del Bari in Toscana per fargli gli auguri di compleanno – VIDEO - Da mesi l'ex calciatore biancorosso sta combattendo la sua personale battaglia contro il male che lo ha improvvisamente attaccato. Scrive telebari.it