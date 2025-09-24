Igor Protti che sorpresa per il compleanno | Ecco cos' hanno fatto i miei ex compagni
Tra sorrisi e messaggi affettuosi, Igor Protti ringrazia per gli auguri ricevuti, parlando anche delle sue condizioni. Nel giorno del suo 58° compleanno arriva anche una bellissima sorpresa: gli ex compagni del Bari lo hanno raggiunto a casa per far sentire la loro vicinanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: igor - protti
Igor Protti ricoverato in ospedale: drammatico annuncio sui social
“Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Sarà durissima, ma non sono solo”: il messaggio di Igor Protti su Instagram
Igor Protti è tornato a casa: “Continuerò a combattere, grazie di cuore a tutti i tifosi”
Buon 58esimo compleanno Igor Protti: l'abbraccio tutto biancorosso dei suoi ex compagni di squadra VIDEO - X Vai su X
Igor Protti compie 58 anni. Leggenda del Bari e primo ospite di Ecchecalcio, oggi affronta con coraggio la sfida più difficile della sua vita. - facebook.com Vai su Facebook
Igor Protti, che sorpresa per il compleanno: Ecco cos'hanno fatto i miei ex compagni; Protti, sorpresa degli ex compagni per il suo compleanno. Il messaggio sui social: «Un regalo fantastico»; Tanti auguri Igor Protti: festa a sorpresa da parte degli ex compagni della Bari anni '90.
Protti, sorpresa degli ex compagni per il suo compleanno. Il messaggio sui social: «Un regalo fantastico» - Un compleanno sicuramente particolare ma comunque da ricordare per Igor Protti che oggi compie 58 anni. Da msn.com
Bella iniziativa degli ex colleghi della squadra pugliese, da Gautieri e Tangorra, per far sentire la vicinanza all'ex bomber durante le sue cure - Bella iniziativa degli ex colleghi della squadra pugliese, da Gautieri e Tangorra, per far sentire la vicinanza all'ex bomber durante le sue cure ... gazzetta.it scrive