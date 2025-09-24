Ignazio Boschetto de Il Volo la prima volta con il figlio neonato Non si era ancora mai visto
La gioia più grande della vita è arrivata in casa Boschetto. Dopo settimane di attesa e curiosità, il cantante de Il Volo ha finalmente mostrato al mondo la sua nuova dimensione: quella di padre. L’annuncio dell’arrivo del piccolo Gabriele era arrivato lo scorso 4 settembre, con una tenera immagine condivisa da lui e dalla moglie, Michelle Bertolini, in cui compariva un orsetto con palloncini azzurri e la scritta “Benvenuto Gabriele”. In quell’occasione, però, nessuna foto del neonato aveva accompagnato la notizia. Ora, a distanza di venti giorni, Ignazio Boschetto ha deciso di rompere il silenzio pubblicando il primo scatto con suo figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
