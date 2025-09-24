Ieri in Campania | concorrente sannita protagonista alla Ruota della Fortuna Provincia di Avellino ipotesi di corruzione
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 23 settembre 2025. Avellino – Emergono i dettagli della vasta operazione della Procura di Avellino che ha portato questa mattina la Guardia di Finanza a perquisizioni nella sede della Provincia di Avellino oltre che nelle abitazioni di alcune delle persone coinvolte, il denaro contante sottoposto a sequestro è pari a circa 80.000€, in larga parte ritrovato in buste “sottovuoto”. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro diversi dispositivi elettronici e di memoria che ora saranno analizzati dagli inquirenti. ( LEGGI QUI ) Benevento – Cinquantamila euro e qualche spicciolo in due sere, con il brivido del gioco finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ieri - campania
Ieri in Campania: a Benevento ritrovato il cadavere della donna scomparsa
Ieri in Campania: dramma in città, trovato in casa senza vita
Ieri in Campania: incubo furti nel Sannio, rientra in casa e trova due ladri
Ieri ho avuto il piacere di essere a Montella, in Irpinia, insieme a Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania. È stato un incontro intenso e partecipato, che ci ha permesso di ascoltare e raccogliere tante voci del territorio. Roberto ha posto al c - facebook.com Vai su Facebook
Nella serata di ieri il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND @_Zigarelli e il Consigliere federale e Vicepresidente Vicario Comitato Regionale Campania FIGC LND @GiulianaTambaro, sono intervenuti al corso Licenza D, augurando buon lavo - X Vai su X
Società - Miss Italia fa tappa a Benevento: la Finale Regionale Campania all'Antum Hotel; Soresa, il sannita Nicola Boccalone in lizza per la direzione; Benevento, trasporti si cambia: ecco Air, Trotta è al “capolinea”.
Perché è stato sospeso il concorso Oss della Regione Campania da 1274 assunzioni: rabbia dei 25mila candidati - Bloccato anche a Napoli il concorso per assumere a tempo indeterminato 1274 Operatori Socio- Scrive fanpage.it