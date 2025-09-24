Ieri in Campania | concorrente sannita protagonista alla Ruota della Fortuna Provincia di Avellino ipotesi di corruzione

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 23 settembre 2025.  Avellino – Emergono i dettagli della vasta operazione della Procura di Avellino che ha portato questa mattina la Guardia di Finanza a perquisizioni  nella sede della Provincia di Avellino oltre che nelle abitazioni di alcune delle persone coinvolte, il denaro contante sottoposto a sequestro è pari a circa 80.000€, in larga parte ritrovato in buste “sottovuoto”. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro diversi dispositivi elettronici e di memoria che ora saranno analizzati dagli inquirenti. ( LEGGI QUI )  Benevento – Cinquantamila euro e qualche spicciolo in due sere, con il brivido del gioco finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

