Idee e consigli per un matrimonio a ottobre

Ottobre è uno dei mesi dell’anno più amati dagli sposi per pronunciare il loro fatidico sì. E non è difficile comprendere i motivi di questa popolarità: il clima è ancora piuttosto mite, mentre il foliage autunnale crea uno scenario mozzafiato. Sposarsi in questo mese può comunque richiedere uno sforzo organizzativo di tutto rispetto: allestire dei fiori d’arancio ad ottobre, infatti, vuol dire scegliere con cura colori, decorazioni e una location ad hoc. Consigli per organizzare un matrimonio in ottobre. Quando si deve organizzare un matrimonio nel mese in ottobre ci sono diversi elementi da tenere in considerazione: dai colori al meteo, è bene tenere a mente tutte le peculiarità della stagione per non sbagliare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Idee e consigli per un matrimonio a ottobre

