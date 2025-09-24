Idea Polonia per Fabio Cannavaro lo vuole il Pogo? Szczecin di Stettino
Il Pogo? Szczecin è a caccia di un nuovo allenatore e il nome che circola in queste ore ha del clamoroso. Secondo quanto riportato da Goal.pl, il club polacco avrebbe messo nel mirino Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e vincitore del Pallone d’Oro nello stesso anno. La scommessa Cannavaro per il rilancio in classifica. L’inizio di stagione dei “Portowcy”, i “Portuali” è stato complicato. Dopo la sconfitta contro il Korona Kielce, l’allenatore Robert Kolendowicz è stato sollevato dall’incarico. La squadra è stata affidata ad interim a Tomasz Grzegorczyk, che nell’ultima uscita si è arreso per 4-3 al Lechia Gda?sk. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
