Iacchetti torna ospite a È sempre Cartabianca Mauro Corona gli dedica una poesia

Ieri, martedì 23 settembre, Enzo Iacchetti è tornato a È sempre Cartabianca, il programma condotto in prima serata su Rete 4 da Bianca Berlinguer. L'attore è stato nuovamente ospite dopo che una settimana fa la sua lite con Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici d'Israele, era diventato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: iacchetti - torna

Iacchetti dopo la lite a È sempre Cartabianca torna a parlare: ecco le sue prime parole

Cartabianca: enzo iacchetti torna in studio con nuovi ospiti

Enzo Iacchetti torna a È sempre Cartabianca dopo lo scontro su Gaza: “Non mi pento di nulla, rifarei tutto”

Enzo Iacchetti torna a parlare della lite ormai virale con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca. #enzoiacchetti #èsemprecartabianca #Gaza #guerra #israelepalestina - facebook.com Vai su Facebook

Iacchetti torna a E’ sempre Cartabianca dopo la lite: “Non sono un violento” - X Vai su X

Verissimo oggi in tv sabato 14 dicembre su Canale 5: ospiti, interviste e anticipazioni del programma con Silvia Toffanin; Enzo Iacchetti stasera a È sempre Cartabianca | un ritorno senza pentimento che riserva altre scintille?; È sempre Cartabianca anticipazioni del 23 settembre 2025 | ospiti temi e dove vederlo.

Enzo Iacchetti torna in tv dopo le minacce di morte, "uno mi ha dato l'appuntamento con l'orario" - Enzo Iacchetti torna in tv dopo le minacce di morte per le sue frasi sul genocidio di Gaza: "Uno mi ha dato l'orario in cui uccidermi" ... Segnala virgilio.it

Enzo Iacchetti di nuovo ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca: quando vederlo e gli argomenti della puntata - Torna questa sera, martedì 23 settembre 2025, un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer e firmato Videonews. msn.com scrive