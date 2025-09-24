Iacchetti | ‘Mi scrivono l’ora in cui mi verrebbero a uccidere’ Tajani replica al comico | ‘Basta bugie’

Botta e risposta a È sempre Cartabianca. «Basta bugie. Basta fare propaganda politica sulla pelle della popolazione civile a Gaza». Con queste parole Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, ha replicato ad Enzo Iacchetti durante la trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4. Il confronto è stato acceso. L’attore e conduttore aveva accusato il governo di non fare abbastanza per la popolazione palestinese. «Non è vero che non abbiamo fatto nulla – ha ribattuto Tajani – l’Italia ha inviato decine di tonnellate di aiuti e ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza. Gli italiani devono sapere la verità». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

