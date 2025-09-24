IA a scuola | dal pensiero all’azione con organigramma e funzionigramma nella proposta del DS Luca Gervasutti
L’Intelligenza Artificiale sta entrando a scuola non come moda passeggera, ma come strumento capace di migliorare insegnamento, apprendimento e organizzazione. Perché funzioni davvero, servono regole chiare, ruoli definiti e processi trasparenti. Luca Gervasutti, dirigente scolastico del prestigioso Liceo Caterina Percoto di Udine, presidente di ANP Friuli Venezia Giulia e studioso dell’IA applicata alla scuola, ha proposto un modello di organigramma e funzionigramma che aiuta le scuole a passare dalla teoria alla pratica, rendendo l’IA un alleato al servizio della comunità educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuola - pensiero
Valditara contro la scuola ideologizzata: “No al pensiero unico. Su educazione di genere e libri di testo è necessario pluralismo”
Ulivieri: “Gasperini ha creato una scuola di pensiero, la Roma ha sbagliato con Juric”
Circolare “riservata” dell’USR Lazio fa infuriare l’opposizione: “Museruola al dibattito su Gaza”. Sinistra Italiana contro Valditara: “La scuola non è una fabbrica, serve pensiero critico”
Libero pensiero, ma quando regna l’ignoranza si arriva a questi livelli. Imbrattando il muro di una scuola risolvi la situazione per voler la pace? - facebook.com Vai su Facebook
Evviva la scuola, per Tutte e Tutti. La scuola che promuove il pensiero critico e creativo. Che insegna il dubbio, il conflitto e la condivisione. Che ascolta Tutte e tutti. - X Vai su X
La necessità di riaffermare il ruolo della scuola - Tra sempre più divisioni sociali, individualismo diffuso e crescente polarizzazione, la scuola rappresenta un presidio fondamentale per costruire una società più giusta, inclusiva e fraterna. Come scrive interris.it
Scuola, addio ai telefoni per i ragazzi. Ma in classe si usa sempre di più l'IA per fare lezione - Lezioni personalizzate, ricerche multidisciplinari e progetti da svolgere insieme ai compagni: l’intelligenza artificiale arriva in aula e da quest’anno lo fa entrando dalla ... Lo riporta msn.com