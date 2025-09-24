IA a scuola | dal pensiero all’azione con organigramma e funzionigramma nella proposta del DS Luca Gervasutti

L’Intelligenza Artificiale sta entrando a scuola non come moda passeggera, ma come strumento capace di migliorare insegnamento, apprendimento e organizzazione. Perché funzioni davvero, servono regole chiare, ruoli definiti e processi trasparenti. Luca Gervasutti, dirigente scolastico del prestigioso Liceo Caterina Percoto di Udine, presidente di ANP Friuli Venezia Giulia e studioso dell’IA applicata alla scuola, ha proposto un modello di organigramma e funzionigramma che aiuta le scuole a passare dalla teoria alla pratica, rendendo l’IA un alleato al servizio della comunità educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it