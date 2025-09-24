i tifosi organizzano la trasferta di sabato in laguna pullman e vaporetto verso venezia

La fede e la passione dei tifosi aquilotti non si ferma di fronte alle sconfitte. In vista della partita che lo Spezia disputerà sabato a Venezia (ore 15) i supporter delle Aquile saranno presenti in massa per sostenere Hristov & C.. Per il viaggio in Laguna il gruppo Belini Frizzanti ha organizzato un pullman: per informazioni e prenotazioni telefonare a Gabriele (340-3385453) oppure rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina, costo del viaggio 45 euro per gli adulti e 40 euro per i minori. Due i pullman anche del Gruppo Bullone e Curva Ferrovia, al prezzo di 40 euro. Molti anche i tifosi che si recheranno nella città lagunare con mezzi propri, magari cogliendo l’occasione per un weekend turistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

