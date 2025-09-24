I soliti violenti

I disordini a Bologna durante la manifestazione a favore di Gaza sono la riedizione di un triste canovaccio. Volti coperti, sassaiole, bottiglie lanciate contro gli agenti, cassonetti incendiati, l'autostrada bloccata, picchetti all'università. Peccato, perché la maggioranza dei manifestanti ha sfilato con compostezza per una causa giusta e nobile. Però c'erano anche loro, i soliti noti, per i quali il motivo occasionale della mobilitazione è soltanto un pretesto: Gaza vale un edificio da occupare piuttosto che un cantiere da fermare, a loro interessa contestare le istituzioni democratiche, il grande nemico da abbattere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: soliti - violenti

A #Torino per un incontro contro il bullismo, #Valditara viene accolto da insulti e fumogeni. I soliti violenti rossi. Poi la lezione del ministro dell'#Istruzione: "La scuola è il luogo del rispetto e della gentilezza. Ma... ce ne faremo una ragione" - X Vai su X

Oltre ai soliti gruppi antagonisti e anarchici gli scontri di ieri hanno visto la partecipazione dei maranza, giovani stranieri e italiani di seconda o terza generazione. Uno strano connubio che ha portato a un risultato esplosivo - facebook.com Vai su Facebook

sen. Calderoli - Agenti aggrediti, una sinagoga assaltata, rivolte di piazza. Tira una brutta aria di antisemitismo e violenza; Corteo pro Gaza, a Bologna è già day after: politica e piazza ai ferri corti; Gemelli (FdI): I manifestanti pro Pal? Tutto vogliono fuorchè farlo pacificamente.

I soliti violenti - I disordini a Bologna durante la manifestazione a favore di Gaza sono la riedizione di un triste canovaccio. Si legge su msn.com

Gemelli (FdI): “I manifestanti pro Pal? Tutto vogliono fuorchè farlo pacificamente” - "Ancora una volta i manifestanti pro Pal non hanno perso occasione per dimostrarsi i soliti violenti che tutto vogliono fuorché ... Riporta piananotizie.it