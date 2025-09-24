I sindaci di Siena Arezzo e Grosseto | Cpr in Toscana raccolto il nostro appello

"Il governo ha raccolto l’appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini nelle città. La decisione di realizzare un Cpr dedicato agli immigrati irregolari, che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti per stupri e spaccio è un’ipotesi che ci soddisfa. Un modo semplice, ma immediato, per risolvere alcuni dei tanti problemi di criminalità che sta vivendo la nostra città". Così in una nota congiunta i sindaci di Siena, Arezzo e Grosseto Nicoletta Fabio, Alessandro Ghinelli e Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che continuano: "La soluzione di realizzare dei centri per chi commette reati come lo spaccio e la violenza sessuale, ci auguriamo venga messa in atto al più presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I sindaci di Siena, Arezzo e Grosseto: "Cpr in Toscana, raccolto il nostro appello"

Migranti: sindaci di Arezzo, Siena e Grosseto favorevoli a un Cpr in Toscana

