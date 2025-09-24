I romani non cambiano le loro abitudini | nel 2024 sono aumentate le auto che circolano in città

Auto, auto, sempre più auto. L’ombra della Ztl fascia verde, il problema parcheggi, le ciclabili e le promesse di un futuro potenziamento del trasporto pubblico locale non convincono i romani che preferiscono, sempre di più, spostarsi a bordo del mezzo privato.Sempre più auto a RomaSecondo il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: romani - cambiano

Da 40 anni il Teatro Verde accompagna generazioni di bambine e bambini romani alla scoperta dell’arte e della magia del palcoscenico. Un luogo dove cultura, comunità ed educazione crescono insieme, ricordandoci ogni giorno il valore dello stare insiem - facebook.com Vai su Facebook

Ancora auto, sempre auto. I romani non rinunciano al mezzo privato: 6 su 10 non ne fanno mai a meno; Prezzi: vendite di cacao crollano del -11,7% nel 2025, caffè -2,1%. Impennata quotazioni e prezzi al dettaglio cambiano abitudini dei consumatori; Rivoluzione Roma: il Foro Italico si estende fino allo Stadio dei Marmi.

Estate 2025, in calo gli affitti brevi: aumentano i prezzi e cambiano le abitudini - La Puglia registra volumi di affitto breve più elevati dello scorso anno, ma con ... tg24.sky.it scrive

Deliveroo e prodotti per animali, cambiano le abitudini di spesa degli italiani. «La domanda cresce del 1300%» - Sempre più spesso cani, gatti e altri piccoli animali da compagnia entrano a far parte della quotidianità delle famiglie e di conseguenza anche nelle ... Lo riporta ilmessaggero.it