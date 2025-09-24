I rischi dello stile di vita e il fattore tempo | Ictus in aumento anche tra i giovani
LECCE - L’ictus è un danno cerebrale provocato dall’interruzione del flusso di sangue verso il cervello: può avvenire per ostruzione o per rottura di un’arteria cerebrale. In Italia è la seconda causa di morte e la prima di invalidità.L’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce è in prima linea in tema di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: rischi - stile
I rischi dello stile di vita e il fattore tempo: “Ictus in aumento anche tra i giovani” https://ift.tt/U7e1IXD https://ift.tt/Hvhq2j9 - X Vai su X
«Ho dato tutto, ma non sono riuscito a capire il suo stile. Crawford è davvero completo. Io vivo di rischi, e l’ho fatto anche stavolta. Mi sento bene e sono felice di aver condiviso il ring con un grande campione come lui». #CaneloAlvarez dopo la sconfitta con #T - facebook.com Vai su Facebook
I rischi dello stile di vita e il fattore tempo: “Ictus in aumento anche tra i giovani”; Sempre più giovani colpiti da ictus: ecco i fattori di rischio da non sottovalutare; Blog | Cosa conta di più per la longevità: i geni o lo stile di vita?.
Salute, per il 57% degli italiani l’alimentazione è il primo fattore per stare in forma - Prendersi cura della propria salute richiede di fare attenzione a tanti fattori diversi: dall’avere uno stile di vita equilibrato al fare prevenzione, dal mantenersi attivi al mangiare sano. Da repubblica.it
Fumo primo fattore rischio infarto giovani, 'svapo' non assolto - "Il fumo di sigaretta è il più importante fattore di rischio di infarto cardiaco nei giovani, sotto i 50 anni, e nelle donne. Lo riporta ansa.it