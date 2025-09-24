I Re del mattone | quali sono le grandi famiglie che hanno costruito Torino

Torino non è solo la città della Fiat, del Barocco e del Risorgimento. È anche una metropoli scolpita nel cemento, modellata da famiglie e imprese che hanno costruito quartieri, trasformato aree industriali, ridisegnato il paesaggio urbano. Negli anni Novanta, il mondo dell’edilizia torinese era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: mattone - sono

Il re del mattone ai domiciliari. Catella: revocateli, sono innocente

Scuole, il mattone balla molto. Cantieri attivi per 25 milioni . Ma i bimbi sono sempre di meno

Caro Maestro Mattone, grazie per aver accettato il Premio San Gennaro World 2025. Lei ha scritto pagine e pagine di canzoni immortali che noi tutti ci portiamo dentro. Sappiamo che non ama le onorificenze (di nessun tipo). Infatti, sono circa 10 anni che la in - facebook.com Vai su Facebook

Cemento e potenti dinastie: chi sono i re dell’edilizia di Brescia (e i loro eredi); Manfredi Catella, il “re del mattone” che ha ridisegnato lo skyline di Milano; La Procura di Milano chiede l’arresto del re del mattone Catella e di Tancredi, assessore all'Urbanistica.

I "Re del mattone": quali sono le grandi famiglie che hanno costruito Torino - Sono sette le imprese che hanno trasformato il volto urbano della città, tra boom edilizio e riqualificazioni ... Da torinotoday.it

Il re del mattone ai domiciliari. Catella: revocateli, sono innocente - e Andrea GianniMILANOManfredi Catella, se rimesso in libertà, potrebbe attivarsi per "far “sparire“ le prove allo stato non ancora acquisite" e continuare a "esercitare pressioni e condizionamenti ... Si legge su quotidiano.net