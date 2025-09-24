I ragazzini di Cumia superiore in attesa del campetto sportivo quando sarà consegnato?

Che fine ha fatto la consegna del campetto realizzato a Cumia superiore con i fondi di Democrazia partecipata? Lo chiedono al sindaco Basile il comitato Cumia superiore e l'associazione Monte Mare. "Da oltre tre lunghi anni, gli stessi ragazzi non possono utilizzarlo e non solo. In quanto si dice.

I ragazzini di Cumia superiore in attesa del campetto sportivo, quando sarà consegnato?.

