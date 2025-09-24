I punti nascita aderiscano allo screening per la leucodistrofia

La Lombardia ha ormai da più di un anno un progetto pilota di screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (Mld), una patologia genetica neurodegenerativa, rara e molto grave, per la quale al San Raffaele, dopo 25 anni di ricerca, è stata messa a punto una terapia genica in grado di cambiare il decorso della malattia a patto che venga somministrata prima che compaiano i sintomi. Lo screening, finanziato da Fondazione Telethon e coordinato dall’Asst Fatebenefratelli-Sacco con l’ospedale Buzzi, al 31 luglio scorso aveva già raggiunto 27.937 neonati. Ma perché l’opportunità sia garantita a tutti i bimbi che nascono in Lombardia è fondamentale l’adesione: è l’appello ri-lanciato da Fondazione Telethon, Fondazione Buzzi, l’Asst e Uniamo, federazione italiana malattie rare, che hanno anche realizzato nuovi materiali informativi multilingua distribuiti in 50 punti nascita e 22 terapie intensive neonatali lombarde e in 268 consultori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

