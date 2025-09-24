La Lombardia ha ormai da più di un anno un progetto pilota di screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (Mld), una patologia genetica neurodegenerativa, rara e molto grave, per la quale al San Raffaele, dopo 25 anni di ricerca, è stata messa a punto una terapia genica in grado di cambiare il decorso della malattia a patto che venga somministrata prima che compaiano i sintomi. Lo screening, finanziato da Fondazione Telethon e coordinato dall’Asst Fatebenefratelli-Sacco con l’ospedale Buzzi, al 31 luglio scorso aveva già raggiunto 27.937 neonati. Ma perché l’opportunità sia garantita a tutti i bimbi che nascono in Lombardia è fondamentale l’adesione: è l’appello ri-lanciato da Fondazione Telethon, Fondazione Buzzi, l’Asst e Uniamo, federazione italiana malattie rare, che hanno anche realizzato nuovi materiali informativi multilingua distribuiti in 50 punti nascita e 22 terapie intensive neonatali lombarde e in 268 consultori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "I punti nascita aderiscano allo screening per la leucodistrofia"