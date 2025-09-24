I problemi di Hamilton per Ralf Schumacher travolgeranno la Ferrari | Si disgregherà dall'interno

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sette volte campione del mondo è stato ancora una volta criticato da Ralf Schumacher. Il tedesco stavolta ha sostenuto che se Hamilton non cambierà rotta sarà un male per tutta la Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: problemi - hamilton

Brembo spiega i problemi ai freni Ferrari: perché il LiCo chiesto a Leclerc e le lamentele di Hamilton

I problemi di Hamilton per Ralf Schumacher travolgeranno la Ferrari: Si disgregherà dall'interno; Lewis Hamilton dà le colpe al team, Ralf Schumacher attacca: Ai miei tempi...; F1 | Hamilton, avventura in Ferrari agli sgoccioli? L’avvertimento di Schumacher.

problemi hamilton ralf schumacherHamilton, Ralf Schumacher attacca: “Quando chiedevo un set di gomme, me lo davano senza discutere” - Ralf Schumacher si scaglia su Lewis Hamilton, colpevole di cercare troppe scuse dopo ogni brutto risultato: nel mirino la strategia di Baku ... Da formulapassion.it

Ralf Schumacher duro contro Hamilton: "È lontano anni luce da mio fratello" - I tifosi della Ferrari aspettano ansiosi il prossimo anno per vedere l'approdo, già annunciato, di Lewis Hamilton ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Problemi Hamilton Ralf Schumacher