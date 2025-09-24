i pro pal occupano il rettorato di genova e mettono nel mirino il ministro bernini

Gli attivisti pro-Pal di Cambiare Rotta Genova hanno occupato da questa mattina - 24 settembre - l'atrio del rettorato dell'Università di Genova. Tra slogan e manifesti sono spuntati due bersagli appesi alle colonne dello storico palazzo. Quelli che dicono di essere portatori di libertà, inclusione e democrazia - se la pensi come loro - hanno deciso di attaccare due immagini raffiguranti la ministra Anna Maria Bernini e il rettore Federico Delfino all'interno di un mirino - stile quello dei giochi online - come se il messaggio fosse chiaro. Dopo i fatti di oggi la ministra dell'Università e della Ricerca ha espresso la sua solidarietà al Rettore genovese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

