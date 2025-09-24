I pro-Pal occupano il rettorato di Genova e mettono nel mirino il ministro Bernini
Gli attivisti pro-Pal di Cambiare Rotta Genova hanno occupato da questa mattina - 24 settembre - l'atrio del rettorato dell'Università di Genova. Tra slogan e manifesti sono spuntati due bersagli appesi alle colonne dello storico palazzo. Quelli che dicono di essere portatori di libertà, inclusione e democrazia - se la pensi come loro - hanno deciso di attaccare due immagini raffiguranti la ministra Anna Maria Bernini e il rettore Federico Delfino all'interno di un mirino - stile quello dei giochi online - come se il messaggio fosse chiaro. Dopo i fatti di oggi la ministra dell'Università e della Ricerca ha espresso la sua solidarietà al Rettore genovese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gli studenti occupano il rettorato di Balbi 5: "Unige sospenda i rapporti con Israele"
Pro-pal nell’università di Pisa, il rettore Riccardo Zucchi non denuncia. Peled: “È una vergogna”; Blitz pro Pal a Pisa, scontro nel centrodestra. Ministra contro rettore. Cortei nelle città; Studenti pro Pal occupano un'aula a Pisa, contuso un docente.
Studenti pro-Pal alla Sapienza: "Occupiamo il rettorato" - Prosegue la mobilitazione: corteo di Cambiare Rotta e Zaum nella città universitaria. Scrive rainews.it
Studenti pro-Pal alla Sapienza, 'occupiamo scalone rettorato' - Con questo grido gli studenti di Cambiare Rotta e di Zaum, a seguito di un'assemblea a Lettere occupata, hanno dato vit ... Come scrive msn.com