i pro e i contro del tassare i capitali dei super ricchi

Tassare o non tassare i super ricchi? È questo il dilemma. Chiedere ai miliardari di applicare una tassazione progressiva sui capitali che possiedono – immobili, investimenti o partecipazioni azionarie – è la grana fiscale, oggi sempre più morale, su cui si arrovellano economisti e governi di tutti i colori politici. Siano essi favorevoli o contrari. C’è chi respinge l’ipotesi di un’imposta superiore a quelle già in vigore, certo di attirare così ricchezze nel proprio paese, chi chiede a gran voce una tassa minima globale e chi auspica la creazione di un regime fiscale più equo, senza nascondere difficoltà tecniche e applicative. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

