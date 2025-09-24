I primi 80 anni di Confindustria Grandi ospiti al teatro Civico per la festa dell’associazione

Confindustria La Spezia celebra oggi 80 anni dalla sua fondazione con un grande evento al Teatro Civico della Spezia ripercorrendo la storia dell’associazione e l’evoluzione industriale e culturale del territorio, con lo sguardo rivolto alle sfide dei prossimi anni. Per celebrare questa importante ricorrenza in programma alle 17 Confindustria La Spezia ha scelto il Teatro Civico. Al termine dei lavori dell’assemblea, la facciata del Teatro si animerà con una proiezione immersiva: un’esperienza ad alto impatto emotivo che, attraverso immagini e suggestioni, racconterà la storia industriale e sociale della città, creando un ponte ideale tra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

