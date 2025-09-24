I post deliranti di Boniface | La terra è una carota Il l Werder richiama il giocatore

Gazzetta.it | 24 set 2025

L'attaccante 24enne, in estate vicino al Milan, si è lasciato andare ad alcuni pensieri difficili da interpretare, pubblicandoli sul proprio profilo Snapchat: "La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca". Ora il club vuol vederci chiaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I post deliranti di Boniface: La terra è una carota. Il Werder richiama il giocatore.

