I Pokémon contro gli immigrati nel nuovo video del governo USA | The Pokémon Company risponde

Game-experience.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso curioso e controverso sta facendo discutere negli Stati Uniti: il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) ha diffuso un video per promuovere l’attività dell’ ICE, l’agenzia federale r esponsabile dei controlli sull’immigrazione. Il filmato, diffuso sui social, mostra raid nelle case, nei negozi e negli spazi pubblici con lo scopo dichiarato di “catturare” immigrati irregolari, citando nientemeno che i Pokémon. Ebbene sì, come segnalato da Eurogamer, a rendere il tutto ancora più polemico è stata la scelta di includere elementi presi dall’universo dei Mostriciattoli Tascabili, come la musica della serie, l’immagine di Ash Ketchum e grafiche in stile carte collezionabili, accompagnati dallo slogan “Gotta Catch ’Em All”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

i pok233mon contro gli immigrati nel nuovo video del governo usa the pok233mon company risponde

© Game-experience.it - I Pokémon contro gli immigrati nel nuovo video del governo USA: The Pokémon Company risponde

