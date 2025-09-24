I pianti gli sforzi il recupero | Non ricordavo l’alfabeto e nemmeno le preghiere
LECCE - Il 29 ottobre ricorre la Giornata mondiale contro l’ictus. Quest’anno l’occasione, a Lecce, è anche un punto di partenza: qualche giorno prima, infatti, sarà presentata la federazione locale dell’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale. L’organizzazione di volontariato, nata nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
