La supermodella più enigmatica del clan Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, ha deciso di fare un hair plot twist: frangia e capelli extra lunghi, quasi da cyber sirena. No, non è un filtro TikTok—è Kendall in carne, ossa e Gucci. Kendall Jenner debutta con frangia + capelli XL e sembra un personaggio di un film di fantascienza. Il reveal arriva nel teaser di The Tiger, il nuovo short film della maison italiana, uscito il 23 settembre su Instagram. Nel cast compaiono anche Demi Moore (queen eterna) e Keke Palmer (sempre scena stealer). Ma a rubare l’occhio? Kendall, in un silver dress ultra scultoreo, con orecchini chandelier e chioma infinita che sembra quasi un’installazione d’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

I nuovi capelli di Kendall Jenner sembrano appena usciti da un film fantasy (e a noi piacciono)