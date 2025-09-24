I Negramaro in concerto a Milano e dove acquistare i biglietti

Venerdì 3 ottobre i Negramaro arrivano all'Unipol Forum di Assago per la tappa milanese del loro nuovo tour nei palasport, ‘Negramaro Palasport 2025’, che toccherà le principali città italiane. Il tourDopo il concerto all’Unipol Forum di Milano la tournée prosegue il 7 ottobre all’Unipol Arena di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: negramaro - concerto

I Net?iba: tribute band dei Negramaro, concerto a Mesagne

**Prossimi eventi a Torino nel mese di Ottobre da non perdere!** **Negramaro in concerto** il 10 Ottobre all'Inalpi Arena! Preparati per un'esperienza musicale indimenticabile! ? **Torna Buonissima 2025**, l'evento di cinque giorni dedicato all'alta cu - facebook.com Vai su Facebook

I NET?IBA, tribute band dei Negramaro, in concerto a Mesagne domenica 14 settembre - - X Vai su X

I Negramaro in concerto a Milano (e dove acquistare i biglietti); Il video di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che canta sul tram a Milano: perché ha scelto proprio il 16; Giuliano Sangiorgi: il concerto improvvisato sul tram di Milano.