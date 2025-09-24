I minori a rischio suicidio sono 800 raddoppiati in 6 anni | nuovi reparti al Bassini e al Policlinico

In Lombardia dal 2019 al 2025 i casi di minori con comportamenti autolesivi o suicidari presi in carico sono raddoppiati, passando da 407 a 815. "Un incremento che impone interventi mirati e coordinati", sottolinea la Regione che ha presentato nelle scorse ore un "nuovo piano di azioni per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

I minori a rischio suicidio sono 800, raddoppiati in 6 anni: nuovi reparti al Bassini e al Policlinico; Un nuovo caso di suicidio: cosa farà OpenAI per la sicurezza dei teenager; Quali progetti scolastici di protezione dal suicidio per gli adolescenti LGBTI?.

Quali progetti scolastici di protezione dal suicidio per gli adolescenti LGBTI? - Gentile Direttore, inizia la scuola e si deve parlare del rischio suicidario negli adolescenti, anche di quelli LGBTI. quotidianosanita.it scrive

I neo papà sono a rischio suicidio 7 volte più delle mamme: l’indagine inglese svela un problema spesso ignorato - 001 giorni di vita di un bambino i padri hanno un rischio di suicidio sette volte superiore alle madri ... Da fanpage.it