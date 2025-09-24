I conti deposito sono degli strumenti di risparmio e investimento molti amati per chi desidera proteggere il proprio capitale e ottenere allo stesso tempo un tasso di interesse più alto rispetto a quello proposto dal conto corrente. Ecco dunque quali sono i migliori, sia vincolati che liberi, del mese di settembre 2025. Qual è la differenza tra conti deposito liberi e vincolati?. Prima una doverosa spiegazione sulle due tipologie di conti deposito: liberi;. vincolati.. Quelli liberi, come si evince da nome, danno la possibilità al risparmiatore di depositare denaro e di ritirarlo quando vuole senza alcuna penalità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I migliori 5 conti deposito vincolati di settembre 2025