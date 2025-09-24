I Marines Usa puntano sul drone Stalker | come funziona il VXE30

C'è un nuovo asso nella manica degli Stati Uniti. I Marines del 12th Littoral Comat Team hanno infatti utilizzato il drone da ricognizione Stalker VXE30 nel corso di Resolute Dragon 25, l'esercitazione militare bilaterale andata in scena, insieme al Giappone, nei giorni scorsi nei pressi di Hijudai, prefettura di Oita. Parliamo di un velivolo senza pilota prodotto da Edge Autonomy, di dimensioni ridotte, a decollo e atterraggio verticale, progettato per avere a disposizione un'elevata autonomia e un impiego flessibile. Il Corpo dei Marines Usa ha testato il drone nell'ambito delle manovre con Tokyo, mostrando di avere a disposizione un'opzione in più da sfruttare nel turbolento scenario dell'Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

