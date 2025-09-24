I LOVE LUCCA COMICS & GAMES sono disponibili in prevendita i biglietti
Il grande momento è arrivato: da oggi, 24 settembre, sono disponibili in prevendita i biglietti per I LOVE LUCCA COMICS & GAMES. Il film-documentario che racconta la community e il dietro le quinte di una delle manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi e amate al mondo, sarà distribuito in oltre 300 cinema il 10, 11 e 12 novembre da I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol BIografilm Collection. Un appuntamento irripetibile, che trasformerà le sale italiane in una celebrazione collettiva, un palcoscenico della cultura pop internazionale. L’uscita in sala seguirà la presentazione in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione FreeStyle Arts. 🔗 Leggi su Game-experience.it
