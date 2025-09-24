I lavori dell’Onu Trump assicura Zelensky su aiuti militari alla Nato

Tv2000.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I conflitti in Medio Oriente e Ucraina sono stati al centro dei lavori dellOnu. Donald Trump ha incontrato Zelensky assicurando di fornire aiuti militari alla Nato Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

