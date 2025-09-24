I deputati supplenti all' Ars è bufera | Siamo di fronte a un' invasione romana nello Statuto siciliano

Una norma per introdurre il deputato supplente; 12 nuove figure, 12 nuovi maxi stipendi da deputati regionale, oltre ai circa 70 mila euro di collaboratori e delle pensioni maturate. E' il contenuto del ddl costituzionale di riforma dello Statuto, che arriva dal Parlamento nazionale, al centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

