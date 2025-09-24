I danni non si contano Italia travolta dal maltempo immagini spaventose

Dal Nord al Sud, un’ondata di maltempo ha travolto la penisola. L’Italia si ritrova nuovamente a fare i conti con strade allagate, frane, voragini e gravi disagi alla viabilità. L’ emergenza, ancora in corso, ha messo in ginocchio decine di comuni, mentre le autorità locali e la protezione civile cercano di contenere i danni e assistere la popolazione. L’ allerta resta alta: arancione in Veneto e gialla in quindici regioni. Si segnalano danni diffusi e situazioni di rischio in numerosi territori, con un bilancio che continua ad aggravarsi ora dopo ora. Le previsioni meteo non aiutano, e la preoccupazione cresce per le prossime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'Italia sommersa dal maltempo, i danni non si contano - Da Marano a Como, da Meda al Veneto: l'ondata di piogge e allagamenti travolge la penisola, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Riporta msn.com

