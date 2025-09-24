I comitati soci locali delle banche Grande festa per i 32 anni di vita

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’erano i rappresentanti dei Comuni, il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, e gran parte del cda della Bcc emiliana a festeggiare, a Monzuno, i 32 anni di attività dei comitati soci locali assieme a chi, il secolo scorso, ha inventato un sistema che oggi è utilizzato da buona parte delle banche di credito cooperativo italiane. I comitati soci sono organismi informali composti da soci Emil Banca che nelle diverse aree territoriali garantiscono un collegamento diretto ed efficace con la base sociale. Oggi Emil Banca, che opera su tutte le province emiliane nel mantovano, di comitati ne ha 33, a cui partecipano oltre 300 soci che volontariamente spendono parte del loro tempo a favore della cooperativa di credito e della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i comitati soci locali delle banche grande festa per i 32 anni di vita

© Ilrestodelcarlino.it - I comitati soci locali delle banche. Grande festa per i 32 anni di vita

In questa notizia si parla di: comitati - soci

I comitati soci locali delle banche. Grande festa per i 32 anni di vita; Emil Banca, i soci approvano il bilancio; Banca Adria Colli Euganei, l'assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita.

32 anni di Comitati Soci – Emil Banca a Monzuno celebra una storia di successo - C’erano i rappresentanti dei Comuni, il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, e gran parte del Cda della Bcc emiliana a festeggiare, a Monzuno, i 32 anni di attività dei Comitati Soci locali ... renonews.it scrive

Emil Banca festeggia i Comitati Soci "Un modello seguito da tutti" - Una festa per celebrare i primi 30 anni di vita dei Comitati Soci Emil Banca dell’Appenino Bolognese. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Comitati Soci Locali Banche