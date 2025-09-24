i comitati soci locali delle banche grande festa per i 32 anni di vita

C’erano i rappresentanti dei Comuni, il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, e gran parte del cda della Bcc emiliana a festeggiare, a Monzuno, i 32 anni di attività dei comitati soci locali assieme a chi, il secolo scorso, ha inventato un sistema che oggi è utilizzato da buona parte delle banche di credito cooperativo italiane. I comitati soci sono organismi informali composti da soci Emil Banca che nelle diverse aree territoriali garantiscono un collegamento diretto ed efficace con la base sociale. Oggi Emil Banca, che opera su tutte le province emiliane nel mantovano, di comitati ne ha 33, a cui partecipano oltre 300 soci che volontariamente spendono parte del loro tempo a favore della cooperativa di credito e della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

