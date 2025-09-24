La miccia innescata da una sessantina di anarchici e militanti del centro sociale Lambretta. Il primo tentativo di entrare in Centrale, rintuzzato dalle forze dell’ordine. Poi la guerriglia nella Galleria delle Carrozze e la logorante guerra di posizione in via Pisani. Ed è in quella fase, la più violenta, che sono spuntate facce sconosciute agli specialisti di Digos e Nucleo informativo. Facce che compongono un puzzle tutto da decifrare, rappresentazione di una piazza che sfugge agli schemi canonici di chi mappa costantemente i confini dell’antagonismo. Nelle prime file si notano studenti italiani non ancora maggiorenni e ragazzi di seconda generazione, figli di immigrati che arrivano dalle periferie della metropoli e dall’hinterland. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I capi della guerriglia urbana