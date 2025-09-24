I capi della guerriglia urbana
La miccia innescata da una sessantina di anarchici e militanti del centro sociale Lambretta. Il primo tentativo di entrare in Centrale, rintuzzato dalle forze dell’ordine. Poi la guerriglia nella Galleria delle Carrozze e la logorante guerra di posizione in via Pisani. Ed è in quella fase, la più violenta, che sono spuntate facce sconosciute agli specialisti di Digos e Nucleo informativo. Facce che compongono un puzzle tutto da decifrare, rappresentazione di una piazza che sfugge agli schemi canonici di chi mappa costantemente i confini dell’antagonismo. Nelle prime file si notano studenti italiani non ancora maggiorenni e ragazzi di seconda generazione, figli di immigrati che arrivano dalle periferie della metropoli e dall’hinterland. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: capi - guerriglia
Colombia, ucciso Dumar: era tra i capi della guerriglia Farc #colombia #farc - X Vai su X
60 agenti feriti, guerriglia a Milano. Questi delinquenti filo Hamas che vengono dall'area della sinistra antagonista sono come terroristi! - facebook.com Vai su Facebook
I capi della guerriglia urbana; Guerriglia a Los Angeles, 500 arresti e deportazioni: per la parata di compleanno di Trump l'America si prepara a reagire; Bashar Al Assad, chi è il presidente della Siria in fuga a Mosca: il fratello erede morto in un incidente, la moglie malata. Putin....
I capi della guerriglia urbana - La miccia innescata da una sessantina di anarchici e militanti del centro sociale Lambretta. Riporta quotidiano.net
Guerriglia urbana a Milano, la città assediata: scontri, feriti e devastazioni alla Stazione di Milano Centrale - Il corteo pro Gaza, partito pacifico da Cadorna, è degenerato all’arrivo in stazione: sessanta feriti tra le forze dell’ordine, otto manifestanti in Questura. Secondo giornalelavoce.it