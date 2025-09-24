I cani dell’unità cinofila della Cri nelle strutture per anziani
Nei giorni 10, 17 e 24 settembre presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) di via Scalabrini e il 13 settembre presso la Residenza per Trattamento Intensivo (RTI), i volontari dell’unità cinofila della Croce Rossa Comitato di Piacenza hanno visitato, e visiteranno, gli ospiti delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cani - unit
