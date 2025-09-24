I bambini e la guerra La tombe delle lucciole è un successo in sala perché ci parla del nostro presente

Lucky Red ha deciso di riportare al cinema il film di Isao Takahata degli anni Ottanta. Nel giro di sei giorni, ha incassato quasi mezzo milione di euro e raccolto più di 60mila spettatori, piazzandosi in testa al box office. I motivi di un successo per certi versi inatteso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La tomba delle lucciole, di Isao Takahata - Ispirato all’omonimo romanzo di Akiyuki Nosaka, La tomba delle lucciole è un affresco scomodo e poco conciliante realizzato nel 1988 . Secondo sentieriselvaggi.it

Kobe 1945 ne “La tomba delle lucciole”: le ultime ore di una guerra persa sono le peggiori - La tomba delle lucciole Con l'articolo del 6 agosto ("Nel 'Libro delle ombre' parlano gli ultimi superstiti della bomba atomica ... Secondo barbadillo.it