I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza

Il governo italiano, e il suo ministero degli Esteri, rischiano di essere in "concorso rispetto a violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e al genocidio in atto" a Gaza. "Le chiediamo urgentemente di non renderci complici". È questo il contenuto della lettera che oltre 500 dipendenti della Farnesina hanno inviato al ministro Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

