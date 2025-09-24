Il 24 settembre 2025 è una data speciale per gli appassionati di pallavolo e non solo: è il compleanno di Federica Squarcini, una delle atlete più affascinanti e talentuose del volley italiano contemporaneo. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - I 25 anni di Federica Squarcini: bellezza e forza al centro della pallavolo italiana.